Morani fulmina Conte | Onestà e poi | l' ex campo largo diventa un ring

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di domenica 7 aprile 2024) Sono sempre più agitate le acque dele l'alleanza tra Giuseppeed Elly Schlein, causa cacicchi e capibastone, sembra ormai al capolinea. Il caso Bari infatti sta lacerando il rapporto tra i due maggiori partiti dell'opposizione e gli attacchi da ambo le parti si sprecano. Ultimo quello della dem, Alessia. Ospite di Stasera Italia su Rete 4, l'ex deputata del PD ha sfruttato l'assist del direttore de La Repubblica, Maurizio Molinari, per togliersi qualche sassolino dalla scarpa sul – probabile – ex alleato. “I sondaggi in questo momento lo vedono in difficoltà – spiega Molinari – È dietro di troppi punti rispetto a quelle che sarebbero le sue attese e, in maniera sicuramente valida da un punto di vista della narrativa pubblica, incalza la Schlein con le stesse parole che la Schlein ha detto in ...