Makari 7 aprile 2024 | repliche o nuove puntate ? Quando andrà in onda la quarta stagione

Per la prima serata in tv, domenica 7 aprile su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la fiction “Makari”. Verrà proposto l’episodio dal titolo “I colpevoli sono matti”: tornato in Sicilia dopo aver perso ... (bergamonews)

Màkari (US Rai) Repliche nel pieno della stagione. Anche quest’anno Rai 1 non abbandona quella che sembra ormai divenuta, purtroppo, una costante. Non fosse per Màkari 3, la domenica sera della ... (davidemaggio)