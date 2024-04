Fedez in lacrime a Belve | ecco le prime foto che circolano

(Di domenica 7 aprile 2024) La puntata della popolare trasmissione di Rai2 col 34enne come ospite è stata registrata il 28 marzo scorso e andrà in onda il 9 aprile. C’è molta attesa per la puntata di: tutti vogliono ascoltare le dichiarazioni di, dopo tanti gossip sulla rottura con la moglie Chiara. Tutto è avvenuto nel bel mezzo della bufera che ha travolto l’imprenditrice digitale per la ‘beneficenza sospetta’, portandola al centro di un indagine. Chiara è indagata per truffa aggravata.inL’agenzia stampa aveva scritto di Federico: “Si sarebbe commosso fino alledurante l’intervista con Francesca Fagnani, registrata ieri negli studi del centro Rai Nomentano intitolato a Fabrizio Frizzi.avrebbe parlato della crisi della relazione con la ...

Cresce l’attesa per l’intervista rilasciata da Fedez a Francesca Fagnani. Registrata giovedì 28 marzo, prima che il rapper partisse per […] Continua a leggere Fedez , le prime immagini del rapper in ... (perizona)

RUMORS OF THE DAY: Fedez in lacrime a Belve, Stefano e Belen si riavvicinano - Scopriamo tutti i gossip dell'ultima ora: da Fedez in lacrime a Belve a Belen e Stefano che paiono essersi riavvicinati ...rumors

Fedez in lacrime a Belve, le immagini del rapper disperato - Fedez in lacrime a Belve. Com'era già stato comunicato il rapper si è commosso durante l'intervista di Francesca Fagnani che andrà in onda il 9 aprile. Il cantante, che sta affrontando una separazione ...today

Fedez, frecciata durissima a Chiara Ferragni: "Nella nuova casa del papà..." - Mentre l'influencer si è chiusa nel silenzio più assoluto il rapper sui social condivide la vacanza a Miami insieme ai figli ...corrieredellosport