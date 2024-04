Diplomatici messicani lasciano Quito

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di domenica 7 aprile 2024) 21.25 Il personale diplomatico messicano ha lasciatodopo la rottura delle relazioni con l'Ecuador in seguito all' assalto della polizia alla sua ambasciata venerdì notte per catturare l'ex vicepresidente ecuadoriano Jorge Glas. Lo ha riferito il ministro degli Esteri messicano: "Il nostro personale diplomatico lascia tutto in Ecuador e torna a casa con la testa alta e il nome del Messico ben alto dopo l'assalto alla nostra ambasciata". Il ministro Alicia Barcena aveva precisato il giorno prima che la delegazione sarebbe rientrata.