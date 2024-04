Marchettona di due pagine perché cura le patate | un surreale servizio su Elsa Fornero

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 3 aprile 2024) L'indimenticata ministra del Lavoro di Mario Monti è stata omaggiata dalla Stampa, il quotidiano del suo Piemonte, di unada duesull'edizione del giorno della festa. Tema: ho salvato l'Italia. Svolgimento: quelli intelligenti l'hanno capito e, se anche all'inizio mi hanno maledetto, ora mi ringraziano: gli altri sono dei bifolchi e, se mi scrivono, li cestino. A corredo, l'elogio dell'orto del borgo natio, San Carlo Canavese, dove la professoressa si ritira appena può per coltivare l'appezzamento di famiglia e apprendere «la lezione dell'orto», ossia che ogni cosa ha il suo tempo e l'agricoltura è come l'economia, serve equilibrio, sennò va tutto a rotoli. Adesso è il tempo delle, lesse. Prima spiega di aver piantato i cavoli, amarissimi per tutti. Nel suo minestrone l'ex ministra in versione pollice verde, ...