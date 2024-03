La fede e un Martin Scorsese “sconvolgente” La riflessione di Cristiano

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di sabato 23 marzo 2024) “Dialoghi sulla“ è un avvincente libro-intervista nel quale Antonio Spadaro ci presentae lo interroga su Dio, sulla grazia, sulla salvezza, sulla sua vita, cioè soprattutto su New York e sui suoi film, come su quello che potrebbe fare prossimamente su Gesù. Il volume (La nave di Teseo, 16 euro) cattura il lettore, quasi come se fosse esso stesso un film; non si riesce a interrompere la lettura prima che arrivi la fine, perché il ritmo è incalzante e le risposte così dirette, piene di vita da impedire di fermarne lo scorrere, perché ci chiama direttamente in causa. Questa sua annotazione mi ha colpito: “Carl Jung aveva affisso un’iscrizione latina sullo stipite della porta di casa sua, in Svizzera: VOCATUS ATQUE NON VOCATUS DEUS ADERIT. Lo si chiami o no, Dio sarà presente. Questo dice ...