Un giovane marocchino , con il suo carico di droga nel borsone, non si ferma allo stop della polizia , a Pesaro , scappa e viene inseguito per chilometri dalle ... (secoloditalia)

Pesaro, fugge da casa in pigiama e con una sola ciabatta inseguita dal compagno violento: codice rosso, l'uomo arrestato per maltrattamenti e lesioni: Pesaro scappa nel cuore della notte da casa in strada in pigiama per evitare le vessazioni e le botte del compagno poi arrestato con l’applicazione del codice rosso. Ieri mattina in carcere ...corriereadriatico

Pesaro, scappa in strada in pigiama della notte per evitare le botte del compagno violento: fermato 55enne: Una donna residente a Pesaro è riuscita a fuggire durante la notte dall ... l'ex compagno l'aveva afferrata per i polsi e schiaffeggiata in pieno volto. Impaurita, è scappata di casa in pigiama e con ...fanpage

Pesaro risorge e ferma la corsa di Brescia: La schiacciata di Bilan riporta la sfida in parità ma Pesaro prova il primo allungo scappando sul +4 (8 a 4 il punteggio al 3’). Per la Germani è Petrucelli a prendersi la squadra sulle spalle prima ...basketinside