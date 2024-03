Ormai era a sole 4 miglia | puntava dritto su di noi Ho dato l' ordine di abbatterlo Il capitano della Duilio

Leggi tutta la notizia su affaritaliani

(Di lunedì 4 marzo 2024) La navemarina militare italiana Caiostava per essere attaccata dagli Houthi, un drone in rapido avvicinamentoverso l'imbarcazione. Ildi vascello Andrea Quondamatteo racconta quei concitati momenti vicino alle coste yemenite. "A un tratto - spiega Quondamatteo a Il CorriereSera - c’è arrivato un "eco radar" sconosciuto, il segnale era a 8di distanza. Un profilo in movimento, a bassa quota e in rapido avvicinamento. Minaccioso. Un drone? Un missile? Un aereo? Così, prima gli abbiamo lanciato delle chiamate di avvertimento, invitandolo a cambiare rotta. Ma non c'è stata nessuna risposta. Era già tramontato ile sul Mar Rosso era buio. Si avvicinava sempre di più, oramai era a 6 ...