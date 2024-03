Inter cooperativa del gol Mai a secco in questa stagione – CdS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 4 marzo 2024) L’è una vera e propriodel gol. Tutti segnano con la maglia nerazzurra, dagli attaccanti fino ai difensori centrali. Sul Corriere dello Sport si ricorda l’ultima occasione in cui non sono arrivare reti. NUMERI PAZZESCHI – L’ha numeri che pochi sono riusciti a raggiungere nella storia del calcio. Il dominio nerazzurro è incontrastato e la testimonianza arriva soprattutto dai gol fatti. 67 in campionato in 26 partite, distribuiti piuttosto notevolmente tra i reparti. L’attacco ha timbrato il cartellino 35 volte, quindi in oltre il 50% delle occasioni, poi i centrocampisti hanno segnato 17 volte. Gli esterni hanno 8 sigilli, anche i difensori centrali hanno contribuito con 5 gol. La media delle ultime 4 partite è pazzesca: 4 gol a ogni squadra affrontata. Prima Roma e Salernitana, poi Lecce e Atalanta. La squadra ...