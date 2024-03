Grande Fratello | i concorrenti contro Grecia Colmenares | ecco cosa è successo nella Casa

Grande Fratello , dentro la casa tra gli inquilini cresce l’attesa per la nuova puntata di stasera, 4 marzo 2024. Quali saranno i temi della trasmissione? ... (caffeinamagazine)

Shock nella Casa del Grande Fratello Vip. Un concorrente è stato infatti arrestato poche ore dopo il suo ingresso nella Casa. Per fortuna non accade in ... (thesocialpost)