Finale al cardiopalma. E il PalaRuggi esplode

(Di lunedì 4 marzo 2024) Andrea Costa 78 Roseto 77 ANDREA COSTA : Drocker 11, Fazzi 2, Sorrentino 2, Aukstikalnis 24, Ranuzzi 10, Corcelli 11, Marangoni 8, Bresolin ne, Martini, Ronchini ne, Crespi 10. All. Di Paolantonio. LIOFILCHEM ROSETO: Durante 18, Maiga 3, Dervishi ne, Donadoni 11, Guaiana 7, Tamani 21, Mantzaris ne, Santiangeli 6, Thioune 2, Petracca 9. All. Gramenzi. Arbitri: Rezzoagli e Castellano. Note: Parziali: 18-24; 45-43; 71-58.Tiri da due: 17/41, 17/35. Tiri da tre: 10/28; 10/24. Tiri liberi: 14/16; 13/21. Rimbalzi: 37-41. L’Andrea Costa fa il colpaccio della stagione. I biancorossi superano Roseto dopo una gara ben condotta ma risolta solo alla fine, con due liberi di Ranuzzi in un ultimo quarto segnato da un solo cesto dal campo per la squadra di Di Paolantonio, sempre più idolo della tifoseria. Ma stavolta l’Andrea Costa si gode lo scalpo della capolista e due punti che ...