Atalanta | quinto giallo per Holm | scatta la squalifica | con la Juve non ci sarà

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di lunedì 4 marzo 2024) Bergamo. Per la sfida di domenica (10 marz0) sul campo dellantus, l’non avrà a disposizione Emil: l’esterno svedese dovrà scontare un turno didopo l’ammonizione ricevuta nel match contro il Bologna. Si tratta delcartellinoper il classe 2000, che entrava nel match da diffidato e quindi a rischio. Subentrato a Zappacosta, pochi minuti dopo ha commesso un fallo su Saelemaekers sul quale La Penna non ha potuto far altro che prendere provvedimenti. Così èta larientrerà a disposizione della Dea per la partita di domenica 17 (sempre alle 18) contro la Fiorentina a Bergamo. L’ex Spezia, in ogni caso,pienamente a disposizione per l’Europa League, ...