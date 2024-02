Juve | per Pogba 4 anni di squalifica per doping

Pogba è stato squalificato per 4 anni per doping: Roma, 29 feb. (askanews) – Il Tribunale Nazionale Antidoping (TNA) ha squalifcato Paul Pogba per 4 anni: il giocatore della Juventus era stato sospeso in via cautelare dopo essere stato trovato positi ...askanews

Ventura: "Sassuolo-Napoli, dico una cosa molto forte sugli azzurri": La squadra era demotivata, sono curioso di capire come l'affronterà la compagine di Francesco Calzona venerdì 8 marzo. Le partite contro i granata e quella con la Juventus saranno fondamentali per ...areanapoli

L'EX - Reja: "Se il Napoli comincia a correre può vincere tante partite di seguito, ho rivisto una squadra": La settimana di Napoli-Juventus per me era sempre tremenda, i tifosi mi dicevano sempre: "Mister c'amma fa Amma vencer!". Quando vincemmo 2-1 nel 2008 era a pochi giorni dal mio compleanno ma facemmo ...napolimagazine