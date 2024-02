Il policlinico Gemelli unico ospedale italiano tra i primi 50 al mondo

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 29 febbraio 2024) La classifica annuale sui migliori ospedali del, pubblicata dal magazine statunitense Newsweek, premia ancora ildi Roma. Newsweek realizza la lista ogni anno in collaborazione con Statista R. Ilsi piazza nei50 per il quarto anno consecutivo. Sale il suo ranking mondiale, ora al posto numero 35. Cinque gli ospedali italiani presenti nella classifica dei top 250. Leggi anche: Morbillo, l’allarme di Matteo Bassetti: “Malattia grave, necessario il vaccino” IlTutti gli ospedali presenti nella classifica del Newsweek Il primo degli italiani, come anticipato, è il, numero 35; al numero 52 il Grandemetropolitano Niguarda di Milano; al 57 l’Irccss ...