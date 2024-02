Estate sicura | telecamere e spiagge chiuse la notte

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 29 febbraio 2024) COMACCHIO Condividere analisi e strategie volte a garantire un’ai comacchiesi, ai turisti e ai visitatori della costa. Questo l’obiettivo del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica (Cposp) presieduto dal prefetto Massimo Marchesiello, che si è riunito ieri in Municipio a Comacchio per pianificare i servizi di vigilanza e controllo del territorio sul litorale in vista della stagione estiva. Alla riunione erano presenti il sindaco Pierluigi Negri, il vicario del Questore e i comandanti provinciali dei carabinieri e guardia di finanza, il comandante dell’Ufficio circondariale marittimo di Porto Garibaldi, il comandante provinciale dei Vigili del Fuoco, il Comandante della Sezione locale della Polizia Stradale, il rappresentante di Arpae ed esponenti delle principali associazioni di categoria e delle Associazioni dei ...