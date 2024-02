Inter-Atalanta 4-0 | pagelle | fantastici | perfetti | unici Inzaghi da 10!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) L’finisce contro l’in goleada vincendo con il risultato di 4-0. Simonemette in scena uno spettacolo assoluto, è lui il migliore nelledella serata. YANN SOMMER 6 – Anche oggi porta il clean sheet a casa senza impegnarsi. Torna dallo stadio e non ha neanche sudato.– DIFESA BENJAMIN PAVARD 6.5 – Inizia la partita con il freno a mano tirato, forse un po’ troppo rilassato. Provoca il gol dell’, che per sua fortuna viene poi annullato. Continua la sua prestazione in crescendo e fa l’assist per la seconda rete della sera di Lautaro Martinez. STEFAN DE VRIJ 6.5 – De Ketelaere non lo scalfisce proprio. In diverse occasioni è costretto infatti a spostarsi per evitare la marcature dell’olandese, ...