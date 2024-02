Grinta e tattica Cassino non resiste

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Non vincere aavrebbe significato molto probabilmente avere un piede e tre quarti nei playout. Con un secondo tempo importante e un quarto periodo granitico (solo cinque punti concessi ai padroni di casa) la Rimadesio fa il suo dovere, vince lo spareggio intascando un preziosissimo 2-0 negli scontri diretti e preparandosi al meglio in vista del big-match di sabato sera al PalaFitLine contro la Fabo Montecatini, seconda forza del torneo, riattivando al contempo capitan Mazzoleni. Nel Lazio la partita prende la piega definitiva a inizio del terzo quarto quando i bluarancio piazzano un break di 10-0 con due bombe di Sodero, la penetrazione di Fumagalli e il tiro dalla media di Giarelli.si spegne e la Rimadesio mette in ghiaccio la vittoria. "Negli scontri diretti più recenti avevamo proprio fatto fatica a livello mentale a stare dentro ...