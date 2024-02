Calcio Seconda Categoria | il racconto della 21^ giornata dei gironi C e F

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) I pareggi in Le Torri Castelplanio-Ostrae Argignano-Avis Arcevia lasciano tutto invariato in vetta al girone C. Prima vittoria esterna per il Cupramontana a Jesi, Leonessa Montoro a +6 dai play-out. Nel girone F si ferma dopo 13 risultati utili la Treiese VALLESINA, 28 febbraio 2024 – Non è cambiato sostanzialmente molto dopo la 21^di. Nelle partite giocate sabato scorso 24 febbraio, infatti, non ci sono stati grossi colpi di scena.Nel girone C, in particolare, l’Ostrapareggia contro il Le Torri Castelplanio in trasferta, mentre è terminato 0-0 il big match tra Argignano e Avis Arcevia: tra le prime treclasse i distacchi sono rimasti immutati. Pareggiano anche Corinaldo e Monsano, permettendo all’Olimpia Ostra Vetere di agganciare il ...

