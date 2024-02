Azzurri all’ennesimo cielo | tranne un giocatore | che fine ha fatto Lindstrom?

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Ilazzurro Jespernon è partito titolare e non è nemmeno statoentrare nel corso di Sassuolo-Napoli. La panchina del Napoli sembra aver trovato la giusta direzione sotto la guida di Francesco Calzona, con la vittoria convincente contro il Sassuolo nella 21esima giornata del campionato di Serie A. La tripletta di Osimhen e la doppietta di Kvaratskhelia, oltre al gol di Rrahmani, hanno portato glia quota 40 punti, raggiungendo la Lazio all’ottavo posto. Un trionfo che ha ridato speranza e sorrisi ai tifosi partenopei. Tuttavia, dietro questa giornata di festa, c’è una voce di dissenso che emerge. Jesper, ancora una volta, è stato escluso dal titolare e non ha neanche calcato il terreno di gioco. In una partita in cui la squadra ha segnato ben sei gol, la sua ...