Peccioli | la bellezza a duello | ecco il concorso Borghi d’Italia Sostenete la nostra candidatura

(Di martedì 27 febbraio 2024)(Pisa), 27 febbraio 2024 – Una sfida tra i 20 luoghi più belli e caratteristici di tutta Italia che vedecome unico Comune rappresentate della Toscana. Entra nel vivo la maxi competizione per il borgo collinare della Valdera nella trasmissione televisiva Kilimangiaro: sono infatti aperte le votazioni per incoronarecome borgo dei. "Abbiamo una sfida difficile davanti a noi, che si aprirà ora e e durerà fino al 17 marzo. Siamo in una lista di 20che rappresentano la loro Regione di appartenenza. E proveranno a fare squadra, a votare ogni giorno su RaiPlay – sottolinea l’amministrazione comunale –. Noi porteremo alto il vessillo della Valdera, delle Terre di Pisa e della Toscana. Riguardiamo insieme, allora, le immagini del nostro video. ...