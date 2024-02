Entrano in una scuola primaria e danneggiano locali e suppellettili | denunciati 4 sedicenni

Cavallino TREPORTI - ?Tre ladri entrano col passamontagna in villa , aggrediscono mamma e nonni. Il figlio li affronta e gli sparano a una gamba. È accaduto in ... (ilgazzettino)

Gaza alla fame: Israele non autorizza l’ingresso di aiuti sufficienti: Il 26 gennaio la Corte internazionale di giustizia aveva ordinato a Israele di prendere “misure immediate ed efficaci” per proteggere la popolazione palestinese della Striscia di Gaza occupata dal ris ...lepersoneeladignita.corriere

Ladri al Comune di Agrigento, impiegati fuori e carabinieri sul posto: Ladri al Comune di Agrigento. Ignoti malviventi sono entrati in azione nella notte nel Palazzo di città. Una volta dentro, secondo una prima ricostruzione, avrebbero preso di mira le stanze del ...grandangoloagrigento

Il programma della decima edizione della Scuola di formazione politica Alisei: Ci sono ancora alcuni giorni utili per entrare a far parte dell'equipaggio di Alisei per ... che in Brianza si occupa di assistenza ai cittadini stranieri e curerà una lezione sul fenomeno migratorio ...primamonza