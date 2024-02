Elezioni Regionali in Sardegna 2024 | i risultati in diretta | Todde vince sul filo di lana | battuto Truzzu Conte e Schlein | «Cambia il vento» Spoglio in corso | Pd primo partito

(Di martedì 27 febbraio 2024) Alessandra, candidata M5S sostenuta da Pd e centrosinistra, ha vinto leindi domenica 25 febbraio, battendo Paolo, del centrodestra: la sfida si è decisa su poche migliaia di voti, e i dati definitivi sono attesi per le prime ore di oggi, martedì

