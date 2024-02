Andrea Spinelli | il disegnatore dell’orrore | “Io in aula tra Pifferi | Impagnatiello | Olindo e Rosa”

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 27 febbraio 2024) Milano – Persarà una nuova sfida, forse quella più impegnativa. L’artista di 32 anni, che si siede nelle aule giudiziarie con carta, matite e colore per riportare il mondo che osserva, si cimenterà infatti con il processo di revisione per la strage di Erba che si aprirà venerdì. RitrarràRomano eBazzi, avvocati e magistrati protagonisti di udienze altamente mediatiche, che verranno seguite da un esercito di giornalisti. Se verrà confermato il divieto di fotografie e riprese televisive in, i suoi disegni saranno le uniche immagini in presa diretta dalla Corte d’Appello di Brescia. "Ho ricevuto l’autorizzazione da Brescia – spiega – e non vedo l’ora di affrontare questa nuova sfida. Siederò tra le parti, sperando di ottenere una buona posizione per poter realizzare i ...