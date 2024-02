Il Dottor Alì | anticipazioni 2 marzo | due traumatici ritorni dal passato per Alì

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di lunedì 26 febbraio 2024) IlAlì,: ricordate il colpo di scena con cui si è comclusa la puntata della settimana scorsa? Come se la caveranno ora Alì e Nazli? Il ragazzo subirà un altro immenso choc, perché improvvisamente rivedrà due persone che erano state fondamentali per lui…Ma non potrà esserne felice! Di chi si tratterà? IlAlì,: Nazli è stata sospesa e Tanju minaccia Adil La puntata inizia con Nazli e Alì che si incamminano verso l’ospedale per iniziare la giornata di lavoro, ma i volti sono tristi e preoccupatu. Tanju ha comunicato loro che non potranno più lavorare fianco a fianco, perché lei ha dimostrato di avere difficoltà a gestire la relazione col ragazzo autistico (ci si aspettava il contrario) in ospedale, così il primario di Chirurgia ha ...