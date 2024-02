Sanchez | «Finalmente una partita da 90?! Tanto tempo»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 25 febbraio 2024)ha giocato per intero Lecce-Inter di oggi, fornendo l’assist per il secondo dei quattro gol della capolista (quello di Frattesi). Il cileno non sottovaluta un dettaglio e lo mostra su Instagram. LA PREFERENZA – Alexisvolevatornare in campo, non solo da titolare ma per novanta minuti. E a poco più di due ore dalla fine di Lecce-Inter, su Instagram, lo ribadisce: “Sono contento di aver giocato laper intero di nuovo, dopo! Tutti insieme Inter“. Un messaggio, questo di, con la chiusura dedicata alla squadra ma che allo stesso modo riguarda anche la soddisfazione personale. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non ...