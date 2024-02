(Di domenica 25 febbraio 2024)24 febbraio un pomeriggio ricco di emozioni e sorprese aIn. Dopo qualche giorno di relax in famiglia, Mara Venier è tornata in studio con un carico di ospiti e temi...

È un momento d'oro per Sabrina Ferilli . Il successo della fiction Gloria l'ha riportata in Rai acclamata dal pubblico: quasi il 23 per cento di share per la ... (today)

Andrea Perone, chi è l’ex marito di Sabrina Ferilli: Andrea Perone e Sabrina Ferilli si sono incontrati alla fine degli anni ’90 al teatro Sistina di Roma, durante lo spettacolo “Un paio d’ali”. Sembrerebbe che tra di loro sia scoccata una scintilla ...tag24

Sabrina Ferilli in lacrime a Domenica In: «Grata alla Rai per "Gloria". Mi commuovo per tutti i sacrifici fatti, nessuno ti regala nulla»: Momento clou della puntata è stata l'intervista a Sabrina Ferilli. L'attrice, reduce dal successo di ascolti della prima puntata della fiction Gloria in onda su Rai 1, si è raccontata a Venier con ...leggo

Mara Venier: “La mia tv è libera, si commettono errori bisogna avere l’umiltà di scusarsi”: Mara Venier è tornata a parlare del suo modo di fare tv e di Domenica IN: un programma dove liberamente tutti possono dire la loro senza nessuna imposizione ...ultimenotizieflash