Il Napoli spreca due punti finale | Con il Cagliari è 1-1

(Di domenica 25 febbraio 2024) Ilstecca ancora facendosi rimontare all’ultimo secondo, con ilè 1-1, Luvumbo nelrisponde ad Osimhen. Azzurri che salgono a 37ed ora la Champions è un miraggio.1-1 In una splendida giornata di sole ailcerca di dare una sterzata alla stagione, esordio in campionato per L'articolo Teleclubitalia.

Pagelle Cagliari-Napoli: Juan Jesus rovina tutto (ed eclissa l'errore di Politano): Termina Il match per la 26a giornata di Serie A con il Napoli che ha affrontato il Cagliari. Le pagelle Cagliari Napoli su CalcioNapoli24, con i voti e la spiegazione dettagliata per ogni singolo calc ...msn

Cagliari-Napoli, l'analisi di Sky: "Non si vince in trasferta da tre mesi. Con Calzona non cambia": Il Napoli si illude sul campo del Cagliari e prosegue la sua ... Autogol di Rrahmani, ma il Var annulla per il fuorigioco di Lapadula". "Luvumbo spreca prima dell'intervallo. La sblocca Osimhen su ...areanapoli

Alvino attacca gli azzurri: "Troppi atteggiamenti egoistici. Che la rivoluzione abbia inizio!": Il Napoli spreca tutto nel finale di Cagliari e si fa rimontare dai rossoblù al 96'. Il giornalista Carlo Alvino commenta così su X : " Per il pareggio beffa di oggi si passassero la mano sulla coscie ...tuttonapoli