Vittoria scacciacrisi per la 4 Torri. Sorride l'under 14, cade l'under 17

(Di sabato 24 febbraio 2024) Nella settimana di partite per il vivaio Despar 4solamente14 Silver dei coach Pasetti e Folchi, che ritrova il successo contro Gallo dopo un periodo negativo. I granata, contrapposti a una delle formazioni più solide del campionato, dopo un avvio stentato riescono a raddrizzare la gara e a cogliere unainterna importantissima, soprattutto per il morale. Al termine è 64-58, un successo scaccia-crisi per gli Under 14 granata. Negative invece le due uscite esterne di settimana.17 Silver, impegnata sul campo di Santa Maria Maddalena, soccombe al Basket Estense 2011 in una partita a punteggio molto basso, terminata 56-38. Sconfitta netta anche per gli Esordienti sul parquet della Matilde Basket Bondeno. Privi di alcuni giocatori ...