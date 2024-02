UCI Cinemas | rassegna Anime in tre appuntamenti settimanali

UCI CINEMAS - Dal 24 febbraio arriva una rassegna esclusiva coi migliori anime degli ultimi anni in tre appuntamenti ...

(Di giovedì 22 febbraio 2024) UCI: Da The First Slam Dunk a One Piece, tornano sul grande schermo. Biglietti a partire da 5,50 euro e cartolina da collezione in omaggio per chi acquista online. Quelle che verranno, saranno settimane ricche di avventura, azione ed emozioni forti per tutti gli appassionati di animazione giapponese. UCI, in collaborazione conFactory, dedica a tutti i cultori