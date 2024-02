Tornano le letture in biblioteca Domani c’è ’Il canto dei lupi’

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Dopo i primi due appuntamenti di inizio febbraio, i bambini potranno ritrovarsi nuovamentealle 17,30, allaZavatti per leggere insieme a nonni, genitori e alle volontarie, un nuovo racconto. Stavolta sarà ’Ildeidi Alice Lienard ad intrattenere i piccoli lettori (dai 7 ai 10 anni). Si tratta di una favola ambientalista a tinte forti, un classico senza tempo sui lupi cantastorie che ululano alla luna per tutta la notte. Perseguitati nella foresta dagli umani, che temono il loro potere, fuggono e portano con sé la loro melodia e i loro racconti. Gli esseri umani e gli animali si ritrovano in un mondo silenzioso e senz’anima. Solo il cuore coraggioso e generoso della piccola protagonista di questa storia, e del vecchio orso che l’accompagnerà, riusciranno a riportare indietro i lupi e con ...

