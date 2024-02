Calciomercato – Di Gregorio osservato speciale delle big: Milan in pole?

Il Milan sarebbe tra i club interessati a Michele Di Gregorio del Monza per la porta in vista delle prossime sessioni di Calciomercato (pianetamilan)

Di Gregorio piace a Napoli e Juventus, l'agente: "E' pronto per un top club": Michele Di Gregorio è uno dei nomi che destano maggiore interesse tra i club di Serie A. Secondo il quotidiano Tuttosport il portiere del Monza scalderà non poco il calciomercato della prossima estate ... areanapoli

Ag. Di Gregorio: “Juventus Ha fame e ambizione. E’ pronto per un grande club”: Come lo vedrebbe ad esaltarsi in una squadra che lotta per lo scudetto “È pronto per un top club. Dove andrà lo scopriremo nei prossimi mesi”. Sport Paper - Notizie sul calcio e calciomercato in ... sportpaper

Juve, gli eredi italiani di Szczesny: da Di Gregorio e Meret, a Donnarumma e Carnesecchi: Inevitabile però pensare anche al futuro, con tanti nomi italiani nel mirino. Michele Di Gregorio (LaPresse) – calciomercato.it La Juventus non sta attraversando il miglior momento della stagione, ... calciomercato