Sanità | Pagnoncelli | “Dal 58% degli italiani giudizio positivo su Ssn ma restano criticità?

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Roma, 21 feb. (Adnkronos Salute) – “Questa rilevazione che tiene conto delle opinioni di un campione rappresentativoevidenzia la centralità del tema della salute e dellanel nostro Paese. Le valutazioni sono in larga misura positive, un 58% esprime unsul Sistema sanitario anche se si pensa che in Italia la spesa sanitaria sia inferiore a quella europea. C?è anche aspettativa di un ulteriore investimento?. Lo ha detto Nando, presidente di Ipsos, a margine della sesta edizione dell??Inventing for Life Health Summit? organizzato a Roma da Msd Italia. Nel corso dell?evento sono stati presentati i risultati del sondaggio Ipsos ?Priorità e aspettativeper un nuovo Ssn? da cui è emerso che ...