Sangiovannese-Grosseto Bloccata la vendita dei biglietti per i tifosi ospiti

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Arezzo, 21 febbraio 2024 – Domenica prossima allo stadio Virgilio Fedini di San Giovanni Valdarno sarà di scena ilin quella che, dopo il derby, è la partita più attesa della tifoseria azzurra. Una gara a rischio di ordine pubblico, al punto che l'osservatorio nazionale per le manifestazioni sportive ha inserito la gara di San Giovanni tra quelle che necessitano di ulteriori approfondimenti riguardo l'analisi dei rischi connessi. Questo ha comportato il momentaneo blocco delladeidel settore, che sarebbe riservato per l'occasione ai supporters maremmani. Di questo elenco nazionale fanno parte anche le partite Lecco-Como, il derby del Lario in serie B Spal-Arezzo, Foggia-Crotone e Trastevere-Cavese per la Lega Pro. Domenica al Fedini si preannuncia comunque una cornice di pubblico ...