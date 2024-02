Lozano | «Conosco Calzona | spero che il Napoli ritorni in alto»

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Hirving, attaccante del PSV Eindhoven, ex, è stato protagonista in negativo della sfida di Champions contro il Borussia Dortmund finita 1-1. L’ala ha deluso con grandi imprecisione sia in base d’appoggio che di conclusione. Al termine dell’incontro l’ala ha parlato ai microfoni di Sky Le parole di«Questo PSV Eindhoven mi ricorda un po’ il. C’è qualità, lavoro di squadra e predisposizione al lavoro, oltre che grande feeling con l’allenatore. È tutto simile a quelche ha vinto lo scudetto, anche perché ci sono giocatori forti. Quest’anno possiamo fare bene». Alè arrivato. «L’avevo conosciuto.di vedere presto ildove merita, nei primi posti della classifica» Continui ...