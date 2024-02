Il Principe o Aghinolfo al Teatro Virginian

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Arezzo, 21 febbraio 2024 – Aldi Arezzo, nella bellissima cornice di via De’ Redi, proseguono gli appuntamenti per grandi e piccini. La Stagione Teatrale “Non la solita minestra”, curata dalla compagnia La Filostoccola, propone, per il pubblico dei più piccoli e delle loro famiglie, uno spettacolo inedito, scritto e interpretato da Filippo Borghi, attore emiliano. Domenica 25 febbraio alle ore 17.00 va in scena infatti “IL”, rivolto a bambine e bambini dai 4 anni in su. Tutto ha inizio nel Regno di Vanesia, dove il Re Bergno ha lasciato che il suo cuore si indurisse, la buona Regina Libella è presa in giro per la sua bruttezza e al giovane, il, è stato insegnato che l’apparenza e la bellezza esteriore sono gli unici valori che ...