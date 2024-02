Arnautovic sbaglia e poi segna | l’Inter viene a capo dell’Atletico Madrid e si prende il primo atto

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) In una serata che inizia col lutto per l’addio a Brehme,ritrova il sorriso vincendo ildei due atti dell’andata degli ottavi di Champions League contro un Atleticosempre chiuso e complicato da affrontare. Nerazzurri imprecisi, un po’ in difficoltà nel costruire, ma alla fine le occasioni sono tante e il divario apparso va forse oltre all’1-0 firmato da Marko, che nel Triplete del 2010 c’era, chedue gol clamorosi e rischia di trasformare in un incubo la sua partita, poi colpisce male a porta vuota e così forse fa sì che i difensori colchoneros non riescano a salvare sulla linea. In qualche modo, un gol che sembrava non poter arrivare mai arriva e alla fine vincere è quel che conta, anche se il punteggio sta persino stretto e non lascia aff...