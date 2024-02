Osimhen torna a Napoli | può valere 180 milioni | l’ultimo regalo di De Laurentiis

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di martedì 13 febbraio 2024)rientra dalla Coppa d’Africa, i gol del nigeriano e possono essere la chiave delper la Champions e il campionato.– Victorè pronto a fare ritorno adopo l’esperienza in Coppa d’Africa. L’attaccante nigeriano sarà già disponibile per la sfida contro il Genoa e Mazzarri potrà contare nuovamente sul suo bomber principe. Il centravanti ha sulle spalle le speranze delper centrare la qualificazione alla prossima Champions League. I suoi gol saranno fondamentali sia in campionato che negli scontri diretti con il Barcellona. Passare i gironi porterebbe introiti milionari nelle casse del club. Secondo il Corriere dello Sport,, oltre ai gol, potrebbe portare anche 180a De ...