Napoli | Mazzarri per ora non rischia l’esonero ma Cannavaro sarebbe la soluzione d’emergenza

La posizione di Walter Mazzarri , tecnico del Napoli , è tornata in discussione. Tra i nomi di De Laurentiis spunta un ex Milan (pianetamilan)

Mazzarri stravede per un calciatore del Napoli

Come in ogni squadra in cui è stato, Walter Mazzarri ha anche al Napoli un suo pupillo. Il calciatore in questione è tra i più visti del ... (dailynews24)