Clamoroso a Liverpool | il manager Klopp annuncia il suo addio ai Reds

In un’intervista ai canali ufficiali del Liverpool, Jurgen Klopp ha comunicato il suo addio a fine stagione al club inglese. ANNUNCIO – «Posso capire che sia uno shock per molte persone in questo ...Dopo quasi dieci anni, terminerà l'esperienza di Jurgen Klopp sulla panchina del Liverpool. È stato lo stesso allenatore, alla guida dei Reds dall'annata sportiva 2015/2016, ad annunciare che a fine ...Un fulmine a ciel sereno in Premier League, il tecnico ha deciso di dimettersi a fine stagione e non restare sulla panchina dei Reds ...