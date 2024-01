Medjugorje Ultimo messaggio della Regina della Pace del 25 gennaio 2024

Leggi su lalucedimaria

(Di giovedì 25 gennaio 2024) È appena arrivato l’Madonna aper il tramiteveggente Marija Pavlovic. Le sue parole ci rimandano all’essenziale: la preghiera, il mezzo privilegiato per non perdere mai la connessione con Gesù, come ha ricordato proprio in questi giorni anche papa Francesco. Come ogni 25 del mese è arrivato l’atteso...“Cari figli! Questo tempo sia il tempo della preghiera.“