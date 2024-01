“Perché mi fanno uscire” Grande Fratello | la concorrente confessa E ora il pubblico è diviso

Leggi su tuttivip

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) Ultimamente alcuni spettatori sono convinti di averla smascherata e sembrerebbe proprio così. Giorni fa, Rosy Chin ha accolto il brindisi di Fiordaliso in onore di Beatrice Luzzi, che era uscita dal2023 per il padre, tradendosi con un sorriso e non solo. Ieri, ha parlato della sua uscita. È programmata? C’è un’ombra di mistero dietro al2023 e le scelte degli autori. Soprattutto tra ciò che gli autori si dicono in confessionale con i concorrenti. In questo caso però è Rosy Chin a cercare di capire il suo destino, nel reality, e se la regia c’entri qualcosa. La scoperta sulle sue clip in puntata e la sua teoria., Rosy parla della sua uscita La cuoca, che da giorni non si dà pace per l’entrata del rivale di fornelli Sergio ...