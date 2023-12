Chiellino IMQ eAmbiente | “Molte imprese impegnate a ridurre impronta climatica”

Leggi su giornaledellumbria

(Di martedì 5 dicembre 2023) (Adnkronos) – “Il primo messaggio è dire che qui nel territorio, che siamo nel Pentagono dell’economia dell’Italia, ci sonoproduttive di varie filiere che stanno già agendo perla propria, per cui volevamo fare questo evento durante la settimana della Cop 28 per dare un messaggio chiaro al ministro dell’Ambiente italiano, per dirgli, attraverso una relazione, che abbiamo fatto l’elenco in quantità della riduzione di CO2 delleche oggi hanno partecipato a questo evento”. Con queste parole Gabriella, co-founder e amministratore delegato di IMQ, è intervenuta a margine dell’evento “Together Toward 2030”, organizzato da IMQ, società di servizi per la ...