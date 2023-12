Leggi su romadailynews

(Di domenica 3 dicembre 2023) Luceverdementre fate l’ascolto poco ilin città attenzione Tuttavia incidenti segnalati in via Portuense altezza Vicolo degli Orti Portuensi in via della Pineta Sacchetti nei pressi Largo Agostino Gemelli direzione trionfale in tema trasporto pubblico la linea ferroviaria Termini Centocelle e temporaneamente sospesa in sostituzione è possibile utilizzare la linea bus 105 oggi seconda domenica ecologica della stagione stop alprivato all’interno della fascia verde tra le 7:30 e le 12:30 in nuovamente tra le 16:30 e le 20:30 deroghe per le auto a benzina euro piccoli elettrici a GPL metano ibridi o con contrassegno disabili dettagli di queste di altre notizie Li trovate sul sito.luceverde.it la mano il Porretta è tutto a più tardi per un aggiornamento un servizio a cura della c e della polizia ...