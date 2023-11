Da Albenga a Savona per partorire ma il bimbo nasce morto in ambulanza Quinto parto in strada nel savonese nel 2023 segnato dalle polemiche sulla chiusura dei reparti

(Di venerdì 17 novembre 2023) La donna era ritenuta un soggetto fragile. Dovranno essere svolti accertamenti per capire se il feto fosse già privo di vita al momento della richiesta di intervento

. Parto in ambulanza finisce in tragedia : purtroppo il piccolo non ce l'ha fatta ed è morto. È successo alle prime luci dell'alba di oggi ( 17 novembre ).

Da Albenga a Savona, parto in ambulanza finisce in tragedia: il neonato è morto IVG.it

Da Albenga a Savona, parto in ambulanza finisce in tragedia: il feto è morto Liguria24

Parto in ambulanza finisce in tragedia: purtroppo il bimbo non ce l'ha fatta ed è morto. È ...L’allarme è scattato alle 5,49 di questa mattina, venerdì 17 novembre, quando la donna ha chiamato il 118, lamentando perdite ematiche e contrazioni ...