Razzi nascosti da Hamas sotto il letto di una bambina | il video choc

Leggi su dayitalianews

(Di giovedì 16 novembre 2023) Pubblicato il 16 Novembre, 2023non ha esitato a nascondereancheildi unapalestinese di Beit Hanun, nel nord della striscia di Gaza. Lo afferma il portavoce militare israeliano secondo cui in un appartamento ispezionato oggi dai soldati, dietro ad una porta su cui era scritto “Baby Girl”, c’era un lettinoal quale erano celati gli armamenti di. Il portavoce ha riferito, inoltre, della registrazione di una telefonata fra due membri della Jihad islamica in cui essi affermano di aver spostato armi utilizzando il passeggino di un bambino. "Baby girl," says the sign on the door of the children's room in the home of one of theterrorists. The sign looks innocent, a drawing of a baby on it, ...