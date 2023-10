Pio e Amedeo tornano a teatro | lo sfottò a Totti e l’appello a Meloni seduta in prima fila | «Metti anche noi in Rai» – I video

(Di martedì 3 ottobre 2023) Un pubblico d’eccezione ha inaugurato le prime due date del nuovo spettacolo targato Pio e: “Felicissimo show”. Ad accogliere il duo comico foggiano il primo e il 2 ottobre alBrancaccio di Roma c’erano infatti la presidente del Consiglio Giorgia, con il compagno Andrea Giambruno, e l’ex capitano della Roma Francesco, con la fidanzata Noemi Bocchi. Accanto al calciatore c’eraLino Banfi. Pio enelle due ore del loro spettacolo che ha appena iniziato la sua tournée ne hanno avute per tutti. A partire dalla premier che avevano già incontrato ai tempi delle Iene: «Giorgia? Se la ghignava bene in platea, è autoironica. Adattiamo le battute a seconda degli ospiti: mi sono presentato dicendo: “Sono etero, son maschio, sono ...

