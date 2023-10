Myrta Merlino fa chiarezza in merito alla polemica che l’ha travolta

Leggi su biccy

(Di martedì 3 ottobre 2023)in questi giorni è finita al centro di una bufera per aver pronunciato una frase controversa ina un caso di femminicidio. Il fatto è avvenuto durante la puntata di Pomeriggio Cinque di venerdì 29 settembre quando la giornalista ha parlato del triplo omicidio di Alessandria. Nel discutere dell’omicidio-suicidio (l’uomo ha accoltellato la moglie, la suocera e il figlio prima di togliersi la vita)ha ascoltato in collegamento un’amica della famiglia defunta traendo infine della sue valutazioni personali: “Lui ha ucciso per il troppo amore“. Una frase che la giornalista ha ripetuto. “Quello che ci sta dicendo Titti l’amica della famiglia in collegamento, ndr è una cosa interessante. Come dire? Nella sua abnormità. È stato il troppo amore? Forse quell’uomo ha ucciso ...