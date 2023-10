Mouilleron le Captif | Zeppieri e Nardi agli ottavi

(Di martedì 3 ottobre 2023) Giulio(132) e Luca(135) si sono qualificati per glidi finale del challenger francese dile(118.000 di montepremi sul cemento).ha battuto per 64 75 ...

Giulio Zeppieri (132) e Luca Nardi (135) si sono qualificati per gli ottavi di finale del challenger francese dile(118.000 di montepremi sul cemento). Zeppieri ha battuto per 64 75 il qualificato svizzero Remy Bertola, Nardi invece ha battuto il qualificato francese Adrien Gobat per 62 63. ...Sono due gli italiani in gara nel challenger francese dile(118.000 di montepremi sul cemento). Giulio Zeppieri (132) e Luca Nardi (135) sono stati sorteggiati contro due qualificati. ORDINE DI GIOCO TABELLONE SINGOLARE TABELLONE DOPPIO ...

Joris De Loore a été éliminé au premier tour du tournoi de tennis Challenger 100 de Mouilleron-le-Captif, épreuve sur surface dure dotée de 118.000 euros, mardi. De Loore, 182e joueur mondial, s'est ...David PHELIPPEAU, à Mouilleron-le-Captif. Le joueur de l’US Bouguenais Martin Sabas, classé -2/6, a été sorti ce dimanche matin lors des qualifications de l’Open de Vendée par un Suisse (313e à l’ATP) ...