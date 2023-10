fratricida La ricostruisce, con accuratezza, per Il Fatto Quotidiano, Giulia Cannizzaro: "L'ennesima lotta di potere si profila all'orizzonte in. Questa volta, uno contro l'altro ci sono ......e dal quale ha ricevuto l'ordine di iniziare a formare unità di volontari da destinare alla... dove la Wagner è stata in ben 18 Paesi ed è in, dove sostiene il generale Khalifa Haftar, in ...

Libia: la guerra di potere nel clan Haftar, mentre il generale vola da Putin e in Italia… Globalist.it

Derna, l'ennesima tragedia della guerra in Libia La rivista il Mulino

L’ennesima lotta di potere si profila all’orizzonte in Libia. Questa volta, uno contro l’altro ci sono Elseddik Haftar, figlio maggiore di Khalifa Haftar, e Saddam Haftar, il più giovane.Sull’isola al centro della propaganda del governo si ricordano i morti della strage del 3 ottobre di dieci anni fa, che portò all’operazione Mare Nostrum. Finita quella hanno preso il sopravvento l’in ...