(Di lunedì 2 ottobre 2023) Ha i contorni di un giallo il raid a colpi di pistola esplosi sabato notteil campo rom di, in località Trivio delle Janare. Questa volta non si è trattato di una delle...

ROMA - In questa edizione: - I funerali laici di Napolitano a Montecitorio - Ultimo viaggio del boss verso Castelvetrano -, 9 arresti per lo stupro delle due cuginette - Prato,in sala biliardo, 2 morti e 3 feriti - Mafia foggiana dietro maxifrode ad Ue, 25 arresti - Nuove misure in arrivo con Decreto ...... si è seduto al tavolino di un bar a pochi passi dal luogo in cui è avvenuta l'ultimae si è fermato a parlare con chi c'era. "Venire da solo a prendere un caffè aha un gusto ...

Sparatoria a Caivano contro i rom, il killer voleva la strage: bambini sfiorati ilmattino.it

Spari contro campo rom a Caivano - Napoli QUOTIDIANO NAZIONALE

Paura a Caivano (Napoli) dove ignoti hanno aperto il fuoco contro un campo rom.Napoli, 1 ottobre 2023 – Caivano ancora al centro delle cronache. Stamani nel comune dell’hinterland napoletano, una serie di colpi di arma da fuoco sono stati sparati contro un campo rom, in strada ...